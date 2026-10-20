Una mujer murió tras ser atacada por un tiburón en Orient Beach, Sudáfrica. La víctima de 65 años, nadaba por su cuenta cuando alertó a sus compañeros que experimentaba dificultades. Cuando fue retirada del agua, presentaba dos mordeduras, una en el muslo y otra en la parte superior del brazo. Y pese a la asistencia médica, su muerte se confirmó en el lugar de los hechos.

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El episodio tuvo lugar hoy, en una de las playas más concurridas de KuGompo, al sureste del país. Las autoridades locales comunicaron el fallecimiento de la víctima a través de su cuenta oficial de Facebook, donde además anunciaron el cierre del predio hasta nuevo aviso.

“Se insta a los bañistas a extremar las precauciones y a abstenerse de entrar al agua en las playas afectadas”, advirtieron en la publicación.

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La víctima formaba parte de un grupo de natación que frecuentaba dicha playa. Uno de los miembros, contaba con un dispositivo magnético diseñado para ahuyentar a los tiburones de la zona, aunque aparentemente no habría funcionado.

Por otro lado, la coronel Siphokazi Mawisa, portavoz provincial del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), le comunicó a la prensa local que las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

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Se recuerda que Sudáfrica cuenta con una extensa costa donde se han registrado ataques de tiburones a lo largo de los años.

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