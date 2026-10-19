La campaña presidencial en Brasil entró en su etapa decisiva. A una semana del balotaje previsto para el domingo 25 de octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo su primer debate televisivo, en un encuentro marcado por acusaciones cruzadas, provocaciones y fuertes cuestionamientos personales.

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El cara a cara, transmitido por la cadena Band, expuso la profunda polarización política que atraviesa el país y se convirtió en una instancia clave para dos candidatos que buscan conquistar a los votantes indecisos antes de la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega a la definición después de haber obtenido el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% alcanzado por Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia de casi dos puntos dejó abierta la disputa por la Presidencia de la principal economía de América Latina.

Uno de los ejes centrales del debate fueron las denuncias y sospechas de corrupción que ambos candidatos utilizaron para cuestionar a su adversario.

Lula le reclamó explicaciones a Flávio Bolsonaro por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, detenido en el marco de una investigación, y por gestiones vinculadas al financiamiento de una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro.

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El senador, por su parte, apuntó contra el entorno familiar del presidente y mencionó las sospechas relacionadas con Fábio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al sistema previsional brasileño.

El intercambio escaló rápidamente y dejó en segundo plano las propuestas programáticas. Lula acusó a la familia Bolsonaro de mentir, mientras que su rival sostuvo que el mandatario arrastra un historial de corrupción.

Las referencias a los antecedentes judiciales de ambos espacios volvieron a ocupar un lugar central en la campaña. Lula estuvo preso durante 580 días, pero las condenas en su contra fueron anuladas por irregularidades judiciales. Jair Bolsonaro, en tanto, fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista tras perder las elecciones de 2022.

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En uno de los cruces más destacados de la noche, Lula le preguntó a su adversario si ya le había pedido prestada la motosierra al presidente argentino, Javier Milei, en referencia a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de La Libertad Avanza. La pregunta apuntó a marcar diferencias entre el modelo económico defendido por el mandatario brasileño y la agenda de reducción del gasto público que promueve Milei.

Flávio Bolsonaro, por su parte, cuestionó los vínculos internacionales de Lula y mencionó sus relaciones con gobiernos como los de Nicaragua, Irán y Venezuela.

Las referencias reflejaron que la elección brasileña también tiene implicancias para el mapa político regional. Una victoria de Bolsonaro podría acercar a Brasil a los sectores de derecha alineados con Milei y al Gobierno de Donald Trump, mientras que la continuidad de Lula reforzaría la orientación diplomática y económica que el país mantiene bajo su actual administración.

La política de seguridad ocupó un lugar destacado en el enfrentamiento. Flávio Bolsonaro prometió endurecer las medidas contra el crimen organizado y declarar una guerra contra el narcoterrorismo. También planteó recuperar territorios controlados por bandas criminales y avanzar con leyes más severas. Lula respondió que el combate contra el delito debe incluir herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, pero también mecanismos de protección para las comunidades afectadas por la violencia.

En materia económica, el presidente defendió su gestión y destacó las mejoras salariales implementadas durante su mandato. Sin embargo, reconoció que el costo de vida continúa siendo una preocupación para los brasileños. Bolsonaro, en cambio, centró sus críticas en el precio de los alimentos y en las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. El poder adquisitivo y la inseguridad aparecen entre los factores que pueden inclinar la balanza en una elección sumamente ajustada.

El debate también incluyó diferencias sobre la salud pública y el papel del Estado, con cuestionamientos sobre una eventual privatización del sistema sanitario y las prioridades de la política social.

El próximo debate está previsto para el 23 de octubre, apenas dos días antes de la votación definitiva, y será una de las últimas oportunidades para que ambos candidatos intenten modificar las preferencias del electorado.

Con una diferencia estrecha en la primera vuelta, los últimos días de campaña serán determinantes. Bolsonaro intentará sostener su ventaja y consolidar el voto de la derecha, mientras que Lula buscará recuperar terreno con la defensa de su gestión y la movilización de los electores que se abstuvieron.