El Papa León XIV recibió el alta médica y abandonó caminando el Policlínico Gemelli de Roma, entre los aplausos del personal sanitario y los trabajadores de la institución. El pontífice había permanecido cuatro días internado tras una intervención quirúrgica en el pulmón derecho y regresó a su residencia en el Vaticano.

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La autorización para dejar el centro de salud fue confirmada por Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica. Según el despacho, los análisis de sangre, las radiografías de tórax y las evaluaciones clínicas realizadas durante la mañana no detectaron anomalías que impidieran el alta.

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Antes de retirarse, León XIV agradeció las atenciones recibidas por parte del equipo sanitario del décimo piso, donde había celebrado misa durante su convalecencia.

La Santa Sede confirmó que el pontífice presidirá este domingo la tradicional oración del Angelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, en la plaza de San Pedro.

El regreso al Vaticano marcará el inicio de la recuperación fuera del ámbito hospitalario, luego de una internación que, de acuerdo con la información difundida, concluyó con una evolución clínica favorable.

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