La campaña presidencial en Brasil sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Luiz Inácio Lula da Silva anunciara que impulsará el transporte público gratuito durante los fines de semana en todo el país. La propuesta, que requerirá una modificación constitucional, fue cuestionada por el senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien acusó al mandatario de lanzar promesas que no podrá cumplir.

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El anuncio se produjo a pocos días de la segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre, en la que ambos dirigentes competirán por la presidencia. La iniciativa forma parte de una serie de medidas económicas y sociales que Lula presentó durante las últimas semanas, en un intento por mejorar sus perspectivas electorales.

El presidente explicó que buscará garantizar el acceso gratuito al transporte colectivo durante los sábados y domingos para que los trabajadores puedan aprovechar sus días libres. Según planteó, la propuesta apunta a que las familias tengan mayores posibilidades de trasladarse, pasear y disfrutar del tiempo de descanso. Lula anticipó que enviará al Congreso una propuesta de enmienda constitucional para establecer el beneficio.

Sin embargo, la iniciativa todavía debe atravesar el debate legislativo y no cuenta con una implementación garantizada. Su eventual puesta en marcha dependerá de la aprobación parlamentaria y de la definición de los mecanismos para sostener el costo del sistema.

En algunas ciudades brasileñas, como Brasilia y San Pablo, ya existen experiencias de transporte municipal gratuito los domingos, impulsadas por sus respectivas administraciones locales. La propuesta de Lula busca extender el beneficio a escala nacional.

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Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal, sostuvo que Lula está recurriendo a promesas electorales para revertir el resultado de la primera vuelta. “Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido”, afirmó el senador durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El candidato opositor también criticó el conjunto de anuncios realizados por el Gobierno y acusó al presidente de apelar a las emociones de los votantes para conseguir apoyo antes del balotaje.

Bolsonaro, que defiende una reducción del gasto público, cuestionó además la oportunidad de las medidas sociales y económicas anunciadas durante la campaña. Entre ellas se encuentran los subsidios a los combustibles, los créditos para taxistas y pequeños empresarios y los programas de alivio de deudas.

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De acuerdo con estimaciones difundidas por medios brasileños, el costo anual del paquete de medidas podría ubicarse entre 180.000 y 250.000 millones de reales, equivalentes a unos 35.000 y 49.000 millones de dólares. Se trata de cálculos estimativos sobre el conjunto de iniciativas, no de un costo confirmado exclusivamente para el transporte gratuito.

Con el balotaje cada vez más cerca, la iniciativa promete convertirse en otro punto de confrontación entre ambos candidatos. Mientras Lula apuesta a ampliar los beneficios sociales, Flávio Bolsonaro busca instalar dudas sobre el financiamiento y el cumplimiento de las promesas oficiales.