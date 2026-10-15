Un hombre golpeó a una mujer, la arrojó a un estanque ornamental y trató de ahogarla para robarle la cartera en un shopping de Illinois, Estados Unidos. La intervención de varios testigos, que se lanzaron al agua para rescatarla, evitó que el episodio terminara en una tragedia.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió el martes 13 de octubre en el centro comercial Westfield Old Orchard, en Skokie, a las afueras de Chicago. Según la Policía, el agresor mantuvo la cabeza de la víctima bajo el agua mientras ella intentaba liberarse.

Tras escuchar los gritos, varias personas intervinieron y lograron rescatar a la mujer. La víctima recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El sospechoso fue identificado como William Dobbs, de 35 años, y quedó detenido. La Fiscalía presentó cargos por intento de homicidio y otros delitos vinculados con el ataque. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.