Arabia Saudita fue blanco de una nueva ofensiva con misiles y drones dirigida contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco y el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad. Los ataques fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, en medio de una creciente escalada militar en la región.

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Uno de los principales objetivos fue un edificio administrativo de Aramco, ubicado en la ciudad de Dhahran, al noreste del país, donde se produjo un incendio tras el impacto de un proyectil. Según informaron las autoridades saudíes, el incidente no dejó víctimas ni personas heridas en esas instalaciones.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó la autoría de la ofensiva y aseguró que las operaciones alcanzaron distintos puntos estratégicos, entre ellos la sede central de Aramco, una refinería en Riad y el aeropuerto de la capital.

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Además, el grupo rebelde advirtió que continuará atacando aeropuertos e instalaciones petroleras saudíes durante los próximos días, lo que incrementó la preocupación por una posible profundización del conflicto.

Arabia Saudita interceptó misiles y drones

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, Turki al-Maliki, informó que los sistemas de defensa lograron interceptar siete misiles, cinco de crucero y dos balísticos, además de tres drones dirigidos contra diferentes regiones del país.

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Los proyectiles tenían como objetivos distintas zonas, entre ellas Riad, Dammam y Al Jarj.

Sin embargo, algunos fragmentos de los misiles interceptados cayeron sobre sectores residenciales. En la capital saudí, al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño, y 15 viviendas sufrieron daños, de acuerdo con los reportes de Defensa Civil.

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En Dammam, ciudad cercana a las instalaciones centrales de Aramco, también se registró la caída de restos de un misil balístico sobre una zona habitada.

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Una escalada que ya dejó víctimas fatales

Los nuevos bombardeos se producen después de una serie de ataques contra aeropuertos saudíes durante el último fin de semana, que dejaron al menos 17 personas fallecidas, entre ellas 13 en el aeropuerto de Riad.

Antes de esta última ofensiva, los hutíes habían advertido a empresas internacionales, trabajadores y ciudadanos que abandonaran las instalaciones aeroportuarias y petroleras, al considerarlas posibles objetivos militares.

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La situación generó una creciente preocupación por la seguridad de la infraestructura energética y aeroportuaria de Arabia Saudita, uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo.

El conflicto en Yemen continúa intensificándose

La ofensiva se desarrolla en el marco de la guerra en Yemen, donde la coalición liderada por Arabia Saudita interviene desde 2015 en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente.

En los últimos días, las fuerzas de la coalición bombardearon un importante depósito de combustible en Saná, capital yemení que permanece bajo control hutí desde 2014.

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Los rebeldes sostienen que sus ataques contra territorio saudí constituyen una respuesta a esas operaciones militares, mientras que la coalición busca recuperar territorios controlados por los insurgentes.

La continuidad de los enfrentamientos aumenta la tensión en Medio Oriente y genera incertidumbre sobre la seguridad regional y el abastecimiento internacional de petróleo, ante la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones estratégicas.