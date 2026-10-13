El Vaticano confirmó que el turno que le extirparon hoy al Papa León XIV era maligno. El sumo pontífice fue sometido a una cirugía torácica en el Policlínico Gemelli de Roma, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

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La intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, según el parte médico difundido tras la operación.

La cirugía estuvo a cargo de un equipo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, jefe del área de cirugía torácica del centro de salud. Tras el procedimiento, el Pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación para comenzar la recuperación posoperatoria.

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El adenocarcinoma es un tipo de cáncer de pulmón. De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la lesión había sido detectada durante estudios médicos previos y la sospecha diagnóstica se confirmó durante la intervención quirúrgica.

El Papa permanecerá internado aproximadamente una semana para continuar con su recuperación y los controles médicos correspondientes.

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Debido al posoperatorio, León XIV canceló sus audiencias y actividades públicas hasta el martes 20 de octubre. Durante ese período, algunas de las actividades previstas continuarán a cargo de otros representantes de la Iglesia.

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Entre ellas, el cardenal Luis Antonio Tagle celebrará la misa programada en la Plaza de San Pedro.

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