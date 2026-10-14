El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, luego de someterse el martes a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. La información fue confirmada este miércoles por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que anticipó que brindará más detalles sobre el estado de salud del pontífice a lo largo de la jornada.

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“El Papa pasó una noche tranquila”, señaló el Vaticano en un breve comunicado, sin ofrecer mayores precisiones sobre su evolución clínica. El líder de la Iglesia católica, de 71 años, permanece internado mientras continúa su recuperación y se somete a los controles médicos posteriores a la operación.

La intervención se realizó en el Hospital Universitario Agostino Gemelli y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, un procedimiento que permitió retirar la lesión detectada en los estudios previos.

El examen histológico efectuado durante la intervención confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El diagnóstico había sido sospechado a partir de los estudios preoperatorios y quedó ratificado mediante el análisis del tejido extraído.

Según el parte médico difundido por la Santa Sede, la operación fue exitosa y no se registraron complicaciones. Tras despertarse de la anestesia sin inconvenientes y permanecer un breve período bajo observación, León XIV fue trasladado nuevamente a su habitación, ubicada en el décimo piso del centro de salud.

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Aunque el primer informe médico transmitió señales favorables sobre el resultado inmediato de la intervención, todavía se esperan nuevas precisiones acerca de la evolución del Papa y de los pasos que deberá seguir durante su recuperación.

La internación también genera interrogantes sobre los compromisos previstos por el pontífice para las próximas semanas. Entre ellos se encuentra un viaje a Sudamérica programado para noviembre, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú. La posibilidad de concretar esa agenda dependerá de su evolución clínica y de las indicaciones del equipo médico.

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