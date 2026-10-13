El primer ministro británico, Andy Burnham, volvió a ratificar la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y aseguró que su gobierno respetará la voluntad de los habitantes del archipiélago de continuar bajo soberanía británica. La declaración fue realizada este lunes ante la Cámara de los Comunes, en un contexto de creciente tensión diplomática con la Argentina.

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Durante su intervención, el funcionario recordó la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Según explicó, en ese encuentro planteó la postura de Londres respecto de las islas y destacó la intención de sus habitantes de seguir siendo británicos.

“Siempre haremos todo lo necesario para respetar su voluntad”, sostuvo Burnham.

Las declaraciones del premier británico se producen en medio de las diferencias entre ambos gobiernos por la soberanía de las Malvinas y las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra empresas y directivos vinculados con la explotación petrolera en el archipiélago.

Durante la Asamblea General de la ONU, el canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional argentino y sostuvo que se encuentran bajo ocupación ilegítima del Reino Unido.

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El funcionario también recordó que la disputa de soberanía tiene su origen en enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas, según la posición histórica sostenida por el país.

En ese marco, Quirno reiteró la disposición de la Argentina a retomar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y duradera, en línea con los pronunciamientos de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de la controversia e instan a ambos países a dialogar.

La cuestión Malvinas volvió a ganar protagonismo en la agenda diplomática luego de las declaraciones cruzadas entre Buenos Aires y Londres, en particular por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas al archipiélago.

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De esta manera, las declaraciones del primer ministro británico vuelven a dejar en evidencia las diferencias entre ambos países sobre el futuro de las Islas Malvinas, una disputa histórica que continúa presente en los ámbitos diplomáticos internacionales.