El precio internacional del petróleo volvió a subir este lunes y el barril de Brent superó los US$106, en una jornada marcada por la volatilidad de los mercados y la preocupación por el suministro mundial de energía.

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El crudo revirtió las pérdidas registradas al inicio de la jornada y avanzó alrededor de un 1,6%. En tanto, el petróleo estadounidense WTI también subió, hasta superar los US$93 por barril.

Uno de los principales factores detrás de la suba es la tensión en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. Las amenazas de Irán y las dificultades para garantizar la navegación alimentan los temores a posibles interrupciones del suministro.

A este escenario se suman los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes contra objetivos en Arabia Saudita, que incrementan la preocupación por una expansión del conflicto en la región.



Otro factor que influye en las cotizaciones es la falta de certezas sobre una posible tregua entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra infraestructuras energéticas.

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Aunque la posibilidad de un acuerdo había generado expectativas de una mayor estabilidad, las dudas sobre su cumplimiento mantienen la presión sobre los mercados.

La evolución de los precios dependerá de lo que ocurra en los próximos días con los conflictos militares y las principales rutas de abastecimiento. Si las interrupciones se profundizan, el petróleo podría registrar nuevas subas, con posibles consecuencias para los costos de los combustibles y la economía mundial.

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