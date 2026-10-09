Un sismo de 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó el pánico en la capital del país. Las autoridades, de momento no reportaron victimas, aunque evalúan los daños materiales en diferentes regiones del país.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), informó en un principio de una magnitud de 8,0, pero tras revisar la cifra se bajó a 7,6. El organismo estadounidense ubicó el epicentro del sismo a unos 10 kilómetros al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, cerca del extremo sur del país, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte el Instituto de Geociencias de Panamá registró el temblor a las 12:56 y reportó cerca de 10 réplicas durante los minutos siguientes. Y hasta las 13:30, se contabilizaron alrededor de 13 réplicas, una de ellas de 6,0 al norte del país, en Tonosí.

El sistema de Alerta de Tsunamis, también de Estados Unidos, advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan olas peligrosas en algunas zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las tres horas siguientes al sismo.

En la Ciudad de Panamá, cientos de personas abandonaron los edificios y se reunieron en las calles, visiblemente conmocionadas por la intensidad del temblor. Los sismos en la capital del país son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

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Y de acuerdo a informes preliminares, el temblor también se sintió en regiones de Costa Rica y Colombia, ante esta situación, las autoridades llamaron a la calma a la población mientras continúan las tareas de evaluación.

Por otro lado, desde El Salvador emitieron un alerta de “amenaza moderada de Tsunami”, ante la posibilidades que el fenómeno impacte en sus costas.

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