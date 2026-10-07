Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años, quien tomó repercusión a nivel mundial tras ser desalojada de su vivienda el 23 de septiembre en Madrid y que su caso provocó una ola de protestas por la vivienda en España, falleció este miércoles tras estar quince días hospitalizada, según lo informó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

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La lucha de la mujer junto al Sindicato de Inquilinas para no ser expulsada del piso de alquiler, en el cual residió durante 71 años, fue lo que fortaleció las protestas por la vivienda digna, que luego desembocaron en una acampada en la plaza madrileña Puerta del Sol y llevó al gobierno de España a aprobar dos decretos.

Ambos fueron posteriormente derogados por el Congreso español y provocó que Pedro Sánchez adelante las elecciones.

En un comunicado el Sindicato de Inquilinas, expresó: “Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”. En el texto lamentaron que “si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”.

En el mismo expresaron que los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desalojo suponen un “antes y un después en la historia de este país”. Además señalaron las manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general. "El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”, comentaron.

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“Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. “Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, agregaron.

En el texto, el sindicato comunicó que “tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste”.

Por último el texto reza: “Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”.

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