Una mujer de 50 años condenada a muerte en Estados Unidos, está consciente y puede comunicarse después de sobrevivir a dos inyecciones letales durante un intento de ejecución en Tennessee.

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Sus abogados informaron que Christa Pike continúa internada y recibe atención médica, aunque su pronóstico todavía es incierto. Un anestesiólogo que asesora a su equipo legal aseguró que puede comunicarse de manera básica, recordar su nombre y algunos momentos de su internación, pero no parece recordar el intento de ejecución.

Pike fue sometida a la inyección letal el 30 de septiembre. Después de que quedó claro que no moriría, fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días mientras los médicos trabajaban para eliminar de su organismo el pentobarbital, la sustancia utilizada para la ejecución.

El caso es considerado sin precedentes por especialistas. Según la criminóloga Deborah Denno, hubo otros siete casos de ejecuciones fallidas en los que los presos sobrevivieron, pero en ninguno de ellos se había logrado inyectar una sustancia letal en las venas del condenado.

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Una de las hipótesis sobre lo ocurrido apunta a que el pentobarbital pudo haberse distribuido debajo de la piel de Pike en lugar de ingresar al torrente sanguíneo en una cantidad suficiente para provocarle la muerte. Su equipo legal había advertido previamente sobre sus venas pequeñas y una condición relacionada con la coagulación de la sangre.

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Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones en el estado durante el resto del año, mientras las autoridades investigan qué falló durante el procedimiento. El responsable del sistema penitenciario estatal también anunció su renuncia.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Tenía 18 años cuando, junto a su entonces novio Tadaryl Shipp, golpeó, torturó y asesinó a la joven de 19 años. Shipp, que tenía 17 al momento del crimen, continúa en prisión.

Por ahora, las autoridades de Tennessee no determinaron si intentarán ejecutar nuevamente a Pike. Sus abogados, en tanto, solicitaron al gobernador que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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Fuente: BBC