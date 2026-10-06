La muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia de Irkutsk, en Rusia, derivó en medidas de aislamiento y vigilancia sanitaria para decenas de personas. La mujer, de 28 años, había sido diagnosticada con una neumonía de origen desconocido, según informó la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con CNN, medios locales identificaron a la técnica como Darya Shipilova. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué provocó la enfermedad ni establecieron una relación con su actividad laboral.

Rospotrebnadzor indicó que en las muestras analizadas no se detectaron microorganismos vinculados con las funciones profesionales de la empleada y sostuvo que la situación epidemiológica de la región permanece estable.

Aislamiento y vigilancia sanitaria

Las autoridades dispusieron medidas antiepidémicas en Shelekhov, donde fue atendida la trabajadora. El área de hospitalización del centro médico quedó en cuarentena y varios departamentos suspendieron las admisiones y las altas de pacientes, según explicó el alcalde del distrito, Maxim Modin.

Ads

Medios regionales informaron que casi 200 personas estarían bajo observación, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente. La agencia sanitaria rusa comunicó que algunas personas que habían mantenido contacto con la mujer fueron diagnosticadas con covid-19 y rinovirus.

La directora de Rospotrebnadzor, Anna Popova, viajó a Irkutsk para participar de una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica, convocada ante la sospecha de una infección particularmente peligrosa.

La OMS sigue la investigación

La Organización Mundial de la Salud informó a CNN que mantiene contacto con las autoridades rusas para verificar las circunstancias del fallecimiento y conocer los resultados de los análisis.

Ads

El organismo señaló que, según la información no oficial disponible, el riesgo para la salud pública de la población general parece bajo.

Mientras tanto, Kazajstán y Kirguistán anunciaron controles sanitarios en sus pasos fronterizos. Uzbekistán también comunicó que reforzó la preparación de sus autoridades para responder ante enfermedades altamente infecciosas.

No hay confirmación de peste

Aunque un funcionario de la vecina república de Buriatia mencionó la peste como una posible causa del fallecimiento, ese diagnóstico no fue confirmado.

El instituto donde trabajaba la mujer se dedica a la vigilancia y prevención de infecciones de alto riesgo en Siberia y el Lejano Oriente ruso. Sin embargo, su actividad no permite determinar el origen de la enfermedad.

El Kremlin pidió a la población que se informe a través de las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor y evite los rumores. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reclamó más información a Rusia y señaló que sería imprudente especular mientras continúan las investigaciones.