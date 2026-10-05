Las elecciones presidenciales en Brasil celebradas este domingo dieron como ganador de la primera vuelta a Flávio Bolsonaro con el 47, 09% de los votos, Mientras que Lula da Silva obtuvo el 45.09%. Con este resultado, ambos deberán disputar la segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre.

Ads

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo un total de 56.019.958 millones votos y se hizo fuerte en el sur del país, en regiones como Rio de Janeiro, São Paulo, Mináis Gerais. Por su parte el espacio de Lula, el Partido de los Trabajadores, alcanzó 53.630.628 millones de votos, y obtuvo la victoria en las regiones como Amazonas, Bahía o Maranhão.

En una de las elecciones más polarizadas de la historia política de Brasil, el discurso de los dos principales candidatos giró en tornó al futuro que querían los brasileños para el país, el cual siguió incluso cuando ambos votaron.

Lula quien votó en una escuela en São Paulo, además de recordar los logros de su administración comentó que el país debía elegir entre la civilización o la “barbarie”. “Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, señaló el mandatario. Además que en las últimas encuestas mostraban a un Lula como el potencial ganador, lo que generó una fuerte confianza en el presidente de Brasil.

Por otro lado, Bolsonaro votó en una escuela de Rio de Janeiro, región la cual es la cuna política de su familia. El candidato opositor hizo referencia a la necesidad de realizar un cambio en Brasil y además dijo: "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso".

Ads

Posterior a conocerse los resultados ambos dieron un discurso casi en simultaneo, Lula desde un su propio bunker político en São Paulo y Bolsonaro habló frente a la prensa y sus seguidores desde la puerta de su casa en Brasilia.

Lula habló mientras la multitud en el bunker coreo su nombre, él agradeció a los votantes por elegirlo. A pesar de admitir que “fue un resultado inesperado”, se mostró con confianza para la segunda vuelta.

Por su parte, Bolsonaro se mostró feliz por el resultado en todas las regiones, y además se mostró con esperanza de poder vencer en la próxima elección.

Ads

Antes de la segunda vuelta, el 23 de octubre, se realizará un debate entre los dos candidatos que será televisado por la cadena O Globo.

Puede interesarte