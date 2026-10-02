El gobierno de la República Democrática del Congo, informó que ya fallecieron más de 4.000 personas por un brote de ébola que se declaró el pasado 15 de mayo.

Ads

La cifra parte de un informe que publicó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del país, donde se conoció que un total de 4.018 personas han fallecido a causa de la enfermedad como parte de 8.300 casos confirmados.

La tasa de letalidad global se sitúa en el 48,4%, de acuerdo con las autoridades sanitarias congoleñas. A su vez informó que 2.162 pacientes se han recuperado y otros 842 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de seguimiento de contactos es del 80,6 %.

De acuerdo a la información del instituto, el brote afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de l as 26 que existen en el territorio). Estás son: Ituri (este, epicentro del brote), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este es el segundo brote de ébola más mortífero de la historia, ya que se encuentra por debajo de los 28.000 contagios y 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

Ads

La cepa de Bundibugyo, la causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos. A pesar de esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta el momento se han mostrado seguras pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Puede interesarte

Ads