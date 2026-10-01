Benjamin Netanyahu afirmó que “es demasiado pronto para decir” si Irán estuvo involucrado en el ataque registrado a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

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El episodio ocurrió durante el vuelo FZ1073, que transportaba a 174 personas, cuando se produjo un violento incidente dentro de la cabina de mando. Según la información difundida por las autoridades israelíes, uno de los pilotos atacó al otro, provocando una situación de emergencia que obligó a desviar el avión y realizar un aterrizaje en Arabia Saudita.



Netanyahu señaló que el piloto acusado se encuentra bajo investigación en Arabia Saudita y anticipó que podría ser trasladado a Emiratos Árabes Unidos, país desde el cual había despegado el vuelo y bajo cuya jurisdicción se encuentra la aeronave.

“Estaremos al tanto de la investigación y posiblemente también participaremos en ella”, afirmó el mandatario israelí.



Además, destacó el accionar de los pasajeros que lograron evitar una tragedia. “Un acto increíble de heroísmo. Detuvieron un desastre que podría haber sido global", afirmó Netanyahu.



Las circunstancias y el posible móvil del ataque aún no fueron establecidos de manera definitiva. Mientras Israel calificó inicialmente el episodio como un atentado, la aerolínea Flydubai describió lo sucedido como un “altercado en la cabina de mando” y pidió evitar conclusiones prematuras.

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La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció, por su parte, la creación de un equipo especializado para determinar qué ocurrió, cuáles fueron los motivos y si existió planificación previa o algún vínculo con actividades terroristas. Las autoridades emiratíes también solicitaron que se eviten las especulaciones mientras avanza la investigación.

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