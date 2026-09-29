Adolescentes franceses mantuvieron un enfrentamiento con la policía este martes en distintas ciudades del país, en medio una semana de protestas por medidas escolares.

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Las protestas están llevadas a cabo por alumnos de los Lycées, instituciones donde los jóvenes de entre 15 y 18 años cursan sus últimos tres años de secundaria. Sus reclamos se deben a los extensos horarios, el tamaño de las clases, la escasez de profesores y el calor sofocante en las aulas tras las recientes olas de calor.

Las protestas se originaron la semana pasada en Île-de-France, que se ubica en torno a París, desde entonces se expandió a ciudades como Lille, Nantes, Marsella, Budeos, Lyon y Rennes.

Dentro de los lugares donde más incidentes se produjeron se encuentra Lille, donde manifestantes con la cara cubierta incendiaron contenedores de basura, junto con otros destrozos. Además, arrojaron botellas, adoquines y otros elementos contra los efectivos policiales, que repelieron la acción con gases lacrimógenos.

Nantes fue otro de los puntos con incidentes, donde los manifestantes amontonaron contenedores para impedir el ingreso al instituto Gabriel Guist’hau. Además de otras regiones donde se registraron hechos similares.

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En Seine-Saint-Denis, un suburbio parisino de bajos recursos, se vivió una de las concentraciones más numerosas. Cientos de alumnos, se reunieron en el instituto Paul-Éluard, cuando la multitud creció, la policía con escudos antidisturbios golpearon con sus porras a varios manifestantes y a un periodista.

De acuerdo a lo que difundió el Ministerio de Educación de Francia, se contabilizaron 400 establecimientos con protestas o alteraciones sobre un total de 3.700 en todo el país. De ese total, 40 permanecieron bajo bloqueo efectivo y otros 44 registraron intentos de bloqueo.

Además se reportaron 40 arrestos y 10 personas heridas entre alumnado y personal educativo, cifras que se sumaron a las informadas un día antes por el Ministerio del Interior: 164 detenciones y 180 centros con incidentes durante el lunes.

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