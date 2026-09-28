Una amplia comitiva de magnates tecnológicos e inversores financieros se dio cita en la Casa Blanca para participar de la cena de Estado en honor al líder chino Xi Jinping.

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Figuras de la talla de Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Sergey Brin sumaron una fortuna conjunta de más de 2 billones de dólares en el salón, acompañados por directivos del sector financiero como Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Larry Fink (BlackRock) y Steve Schwarzman (Blackstone).

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Sin embargo, el evento se caracterizó por una destacada falta de anuncios concretos sobre temas neurálgicos como la seguridad de la inteligencia artificial.

Donald Trump evitó abordar la regulación del sector en su discurso, tras haber publicado previamente en Truth Social su preferencia por mantener el statu quo sin salvaguardias adicionales, mientras que Xi Jinping abogó en sus intervenciones por un desarrollo tecnológico bajo estricto "control humano".

Fuente: Ámbito

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