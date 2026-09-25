El gobierno de Girogia Meloni aprobó un decreto que impuso un límite de 30% a estudiantes extranjeros que no dominen el idioma y también prohíbe el uso en centros escolares del burka y del nicab. Las medidas serán aplicadas a partir el curso escolar 2027-2028.

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"Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30 por ciento en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el nicab en las escuelas", escribió Meloni en sus redes sociales.

Este límite será aplicado en aulas primarias a alumnos que no sean ciudadanos italianos, a a los que no hayan nacido en el país o los que hayan cursado menos de dos años de educación infantil en Italia.

"Son medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades", añadió.

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Sobre esta medida el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, explicó que los padres de estos alumnos que no dominan el italiano, deberán indicar en el momento de la matriculación cuatro escuelas que les interesen y el alumno será aceptado donde no se rebase ese límite. A su vez, el decreto obliga a las escuelas a informar a los servicios sociales cuando un estudiante extranjero "manifiesta graves problemas de inserción escolar y grave déficit lingüístico".

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Por otro lado el decreto incluye la prohibición de enmascararse, lo que impide que alumnos puedan ingresar al establecimiento con burka y nicab, pero también con mascarilla si no se encuentra enfermo.

Es de destacar que la medida está vinculada a otra de 2023, que sancionaba con hasta dos años de cárcel a los padres que no mandan a los hijos a la escuela. "No aceptaremos que uno pueda decir que no manda a la hija a escuela porque no le dejan entrar con nicab. Si pasa esto, le esperan dos años de cárcel", detalló el ministro.

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