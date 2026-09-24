En el marco de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, para reunirse por segunda vez en el año con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario asiático destacó que “Estados Unidos y China no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación”.

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Las declaraciónes de Xi tienen lugar momentos antes de su reunión con Trump en la Casa Blanca donde, desde ambas naciones, en la antesala al viaje, destacaron la importancia de mantener buenas relaciones bilaterales. En este sentido, el mandatario chino instó a Washington y a Pekín a “fortalecer la comunicación” y a “cooperar con sinceridad”.

"No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana y mantenerse dentro de límites razonables. Debe tratarse de una carrera para ponernos al nivel del otro, no de una lucha en la que uno gana y el otro pierde", comentó.

En su discurso previo a la reunión, Xi sostuvo que las fuerzas armadas de ambos países deben mantener diálogo regular y también “mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis”.

En otro pasaje, el mandatario Chino exigió un trato justo para las empresas Chinas en Estados Unidos. “China mantiene sus puertas abiertas de par en par y acoge a las empresas estadounidenses que deseen invertir y hacer negocios allí. Esperamos que las empresas chinas reciban un trato justo aquí, en Estados Unidos”, sostuvo.

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Es de destacar que la delegación china también incluyó a representantes de algunas de las principales empresas chinas, tales como BYD, Xiaomi o Alibaba.

Por último hizo referencia a la Inteligencia Artificial y señaló la responsabilidad de ambos países de garantizar el desarrollo bajo control.

“Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial. Poseemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común, así como de garantizar que su desarrollo permanezca siempre bajo control humano y sirva al bienestar de las personas”, comentó.

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Es justamente el desarrollo de la Inteligencia Artificial uno de los puntos centrales de esta visita, como también extender la tregua de aranceles. A su vez, se cree que la visita se podría saldar con la creación de un teléfono rojo para que ambos países puedan gestionar una potencial crisis relacionada con los avances de la IA.

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