El secretario de estado, Marco Rubio aseguró este miércoles que la reunión privada entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez, la presiente interina de Venezuela fue breve, pero que uno de los temas de la charla fueron las elecciones.

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Ocurrido el primer encuentro directo entre Trump y Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro, Marco Rubio declaró en una conferencia de prensa y destacó que ambos mandatarios hablaron sobre como reconstruir la economía de Venezuela y de la transición política.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, comentó Rubio.

En la misma conferencia, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que muchos años de "destrucción" y el reciente terremoto provocaron que Venezuela tenga que hacer frente a muchos problemas. Y según él, el país debe resolverlos antes de llamar a elecciones.: “La reestructuración de la deuda es fundamental”.

En otro pasaje de la conferencia, Rubio aseguró que miembros de la Asamblea Nacional venezolana, que fue elegida en 2015, se encuentran en discusiones con las autoridades interinas para trabajar en la reconstrucción de las instituciones antes de celebrar elecciones libres y justas.

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En este mismo sentido, Rubio apuntó a la necesidad de construir los partidos políticos, que muchos se encuentran en el extranjero. El secretario de estado, mencionó a Corina Machado, quien todavía no pudo regresar a Venezuela.

“No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país”, comentó.

Además, aseguró que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero deseando volver a Venezuela, pero necesitan la “confianza” de que van a poder vivir, invertir y desarrollar sus vidas en el país.

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