El aumento del consumo eléctrico y las preocupaciones por la seguridad energética que quedaron expuestas tras el comienzo de la guerra de Ucrania, ha llevado a que este miércoles, el Senado de Italia apruebe una medida para el regreso de la energía nuclear al país tras 40 años.

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El proyecto fue aprobado con 81 votos a favor y 51 negativos, y representa un paso importante en el impulso de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de reforzar la seguridad energética y cumplir objetivos climáticos, aunque la construcción de los reactores está a años de distancia.

Este proyecto, establece un marco legal para tecnologías nucleares de nueva generación y a su vez, autoriza al gobierno a redactar decretos durante los próximos 12 meses que abarcarán la concesión de licencias para reactores, normas de seguridad, gestión de residuos y criterios para futuros emplazamientos.

La aprobación de esta medida, ubica nuevamente a Italia en el camino hacia la reintroducción de la energía nuclear, ya que en el pasado en dos referendos nacionales se rechazó el regreso, el primero en 1986 tras el desastre de Chernóbil y el segundo después del accidente de Fukushima en Japón en 2011.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, habló tras la votación y remarcó que representa un hecho histórico para Italia.

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“La energía nuclear no es un regreso al pasado. Cuando se integra con las renovables, es una tecnología ganadora, que puede dar resultados extraordinarios para nuestra seguridad energética”, comentó.

En lugar de reactivar los grandes reactores del pasado, el gobierno italiano se centraría en reactores modulares pequeños, y otras tecnologías avanzadas que, según sus defensores, podrían ser más seguras, más flexibles y más rápidas de construir.

Cabe señalar que Italia en el pasado fue parte de los pioneros nucleares de Europa, operando cuatro reactores antes de que un referendo en 1987 pusiera fin de facto al programa.

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Desde entonces, el país ha dependido en gran medida de energía importada y se ha convertido en uno de los mayores consumidores de Europa de electricidad generada por centrales nucleares en países vecinos.