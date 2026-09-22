El tifón Dujuan comienza a alejarse de Japón tras provocar lluvias récord, deslizamientos de tierra e inundaciones en el área metropolitana de Tokio. Tras su paso, ya comienzan a contabilizarse las victimas del suceso, ya que se registraron al menos 5 muertos, 6 heridos y 23 desaparecidos.

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Las autoridades japonesas informaron que miles de casas cercanas a Tokio, la capital del país, quedaron sin electricidad. A su vez en Chiba, otra cuidad ubicada entre 40 y 60 kilómetros de Tokio, se registraron al rededor de 46.000 casas sin energía eléctrica. Un fuerte aumento teniendo en cuenta que el lunes solo se registraron 4.000.

Se destaca que Japón suele enfrentar tifones al final del verano e inicios del otoño, que este año además provocó la interrupción de los Juegos Asiáticos que se celebran en el país.

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De acuerdo a lo que informó la cadena de televisión pública NHK, comenzó un operativo de búsqueda de cuatro personas, quienes desaparecieron por el deslizamiento de tierra provocado por las lluvias torrenciales.

Dujuan provocó el lunes la cancelación de 275 vuelos tras conocerse el acercamiento del tifón a Tokio, a su vez causó el cierre anticipado de una de las mayores convenciones de videojuegos del mundo, el Tokyo Game Show, entre otras actividades más.

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