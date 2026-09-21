El avance de El Niño encendió una nueva señal de alarma sanitaria en América. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el fenómeno puede generar un impacto directo sobre la salud de millones de personas, especialmente en regiones expuestas a inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.

Ads

Uno de los principales riesgos está relacionado con las enfermedades transmitidas por mosquitos. Las variaciones en las lluvias y la temperatura pueden favorecer la proliferación de vectores y aumentar la circulación de patologías como dengue, chikunguña y zika, particularmente en zonas donde ya existe una alta presencia de estos virus.

También preocupa el posible crecimiento de cuadros gastrointestinales y otras enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada. Las inundaciones pueden afectar redes de agua potable y saneamiento, mientras que las sequías prolongadas pueden reducir el acceso a fuentes seguras.

A esto se suman los efectos de las altas temperaturas y los incendios forestales, que pueden provocar golpes de calor, problemas respiratorios y complicaciones en personas con enfermedades crónicas. El humo y el deterioro de la calidad del aire representan un riesgo adicional para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.

La OPS también señaló que los eventos extremos pueden afectar el funcionamiento de hospitales y centros de salud mediante cortes de energía, interrupciones en el suministro de agua y dificultades para garantizar medicamentos, vacunas y otros insumos esenciales.

Ads

Frente a este escenario, el organismo pidió reforzar la vigilancia epidemiológica, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia, con el objetivo de anticiparse a un fenómeno que podría intensificarse entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

Puede interesarte

Ads