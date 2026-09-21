Japan Airlines advirtió que muchos de sus vuelos con origen o destino en ambos aeropuertos están afectados y no descartó nuevas interrupciones durante la tarde y la noche.

Ads

Dujuan avanza hacia el noreste. En su epicentro registra ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora y se encontraba al sur de la península de Boso, al este de Tokio.

La Agencia Meteorológica de Japón elevó al máximo, nivel 5, la alerta por deslizamientos de tierra en Oshima, una isla conectada con Tokio por un servicio de ferry.

La agencia mantiene además advertencias por lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos en amplias zonas del este del país.

En Yokosuka, al suroeste de Tokio, la Policía rescató a un vecino cuya vivienda estaba en riesgo por el barro y los escombros provocados por el temporal.

Ads

La primera ministra Sanae Takaichi advirtió sobre la gravedad de las lluvias y señaló que en las zonas de mayor riesgo existe una probabilidad extremadamente alta de que ya se hayan producido desastres.

Puede interesarte

Hasta 350 milímetros de lluvia

El pronóstico anticipa lluvias intensas hasta la madrugada del martes.

La Agencia Meteorológica prevé hasta 350 milímetros de agua en Tokai, 300 en Kanto —la región donde está Tokio— y las islas Izu, y 200 en Tohoku.

Ads

También se esperan vientos muy fuertes en el sector occidental de los 23 distritos de Tokio.

El temporal ya provocó restricciones preventivas al tránsito en Chiba.

También obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, que terminó el domingo.

Fuente: BBC