Yaroslav Suzanskyi tenía 16 años cuando encontró en Telegram una oferta de “dinero fácil”. Le ofrecían unos 165 dólares por un trabajo ocasional. Terminó incendiando un armario de relés ferroviarios.

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Dos años después, cumple una condena en una colonia para menores en Kremenchuk. Es uno de los ocho jóvenes alojados allí por delitos contra la seguridad nacional o pública vinculados con Rusia.

El caso de Suzanskyi forma parte de un patrón que las autoridades ucranianas investigan desde el inicio de la guerra: el reclutamiento de adolescentes para realizar sabotajes a cambio de dinero.

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Según el Ministerio de Justicia de Ucrania, 13 menores cumplen condenas por casos relacionados con Rusia, entre ellos cinco niñas. Más de 300 fueron detenidos por cargos similares.

Suzanskyi había comenzado a buscar cualquier trabajo que le permitiera ayudar a su familia. Su padre y su padrastro habían sido reclutados y su madre sostenía el hogar. En diciembre de 2024, cuando apenas tenía unas 200 grivnas, respondió al anuncio de Telegram.

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Después del primer sabotaje recibió una propuesta mayor: 60.000 grivnas por una nueva misión. Fue enviado a un hotel en las afueras de Kyiv, donde encontró dos mochilas. Una tenía ropa militar. La otra, un artefacto explosivo.

Los servicios de inteligencia ucranianos lo interceptaron antes de que pudiera completar el ataque.

“Esas 60.000 se convirtieron en cinco años”, contó.

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Otros adolescentes atravesaron situaciones similares.

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Oleksii Babakov, de 17 años, fue reclutado para captar a otros jóvenes. Uno de ellos fue Vikentii, también de 17, quien terminó colocando un explosivo frente a una comisaría de Járkiv. Nadie resultó herido.

Babakov fue condenado a cuatro años por incitar y colaborar en un ataque terrorista. Vikentii recibió una pena de tres años.

Maksym Parshyn, de 17 años, también llegó a Telegram en busca de trabajo. Aceptó dinero para incendiar un armario de relés ferroviarios y posteriormente participó en otros actos de sabotaje.

“Necesitaba dinero”, dijo. “Si no lo hubiera necesitado, no lo habría hecho en absoluto”.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el año pasado advirtió sobre acusaciones creíbles de que Rusia utilizó a menores ucranianos para tareas de vigilancia, transmisión de información y sabotaje.

Rusia niega esas acusaciones y sostiene que los servicios de inteligencia ucranianos también reclutan menores rusos para realizar sabotajes.

En Kremenchuk, los adolescentes estudian, practican deportes y reciben programas de rehabilitación. No tienen acceso libre a teléfonos ni redes sociales.

Para ellos, la pregunta ahora es qué harán cuando recuperen la libertad.

Suzanskyi ya empezó una carrera universitaria en agronomía. Babakov dice que quiere “empezar de cero”. Parshyn espera volver a abrazar a su familia.

Suzanskyi salió de Kremenchuk el 11 de agosto para continuar su condena en una prisión para adultos.

Todavía le quedan tres años y medio.

“Me da miedo que simplemente no quede ningún familiar cuando salga”, dijo.

Fuente: Infobae