El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció presuntos vínculos entre integrantes del Tribunal Supremo Federal y el banquero Daniel Vorcaro, detenido en el marco de la investigación por el fraude millonario que derivó en la quiebra del Banco Master.

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Según expresó el mandatario en declaraciones radiales, la causa judicial contiene chats y registros telefónicos difundidos por la prensa local que darían cuenta de reuniones sociales, posibles maniobras de tráfico de influencias y asistencia financiera brindada por el empresario a miembros de la magistratura y de la dirigencia política. Y sostuvo que Vorcaro organizaba “fiestas y orgías” para captar influencias.

El expediente, que es investigado por la Policía Federal, salpica a figuras del máximo tribunal debido a contratos de consultoría e interacciones bajo sospecha. Entre los mencionados se encuentran Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça.

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En este contexto, Lula planteó la necesidad de abrir un debate sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo una vez que avance el proceso judicial, en medio de un escenario político atravesado por la campaña electoral.

Las denuncias se producen en la recta final de la contienda presidencial frente al candidato opositor Flávio Bolsonaro, lo que añade tensión institucional y repercusiones en el escenario político del país.

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