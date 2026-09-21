En la previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en los próximos días en New York y que contará con la presencia del Presidente de la Nación, Javier Milei, desde China confirmaron el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington. El mandatario asiático estará presente en Estados Unidos desde el miércoles 23 y hasta el viernes 25 de este mes.

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La noticia fue confirmada por la agencia de noticias Xinhua y posteriormente detallada por el ministro de exteriores del gobierno, Guo Jiakun, quien expresó que ambos mandatarios tendrán un “profundo” intercambio de opiniones sobre cuestiones bilaterales, así como la paz y el desarrollo.

Será el segundo encuentro de este año, entre los mandatarios de las dos principales potencias económicas. Ya que en Mayo, Trump viajó a Pekín y en esa oportunidad ambos acordaron la creación de un canal entre ambos gobiernos sobre Inteligencia Artificial.

En este sentido. el ministro subrayó que ambos presidentes realicen visitas mutuas en el plazo de medio año, representa un hecho histórico.

“China está dispuesta a trabajar junto con Estados Unidos para enriquecer el contenido de una relación bilateral constructiva y estable, reforzar el diálogo y la cooperación", afirmó Guo Jiakun.

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"A su vez, gestionar adecuadamente las diferencias, y seguir aumentando el bienestar de los pueblos de ambos países, promoviendo así la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo”, agregó.

En la agenda está prevista la llegada de Xi Jinping junto a su esposa a Estados Unidos el miércoles, donde será recibido al día siguiente en la Casa Blanca por Donald Trump. Allí se dará una ceremonia de bienvenida, una reunión entre ambos mandatarios y una cena de Estado.

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