La nueva coalición agrupa a fuerzas insurgentes de siete regiones distintas, incluyendo a la milicia Fano en Amhara, el Ejército de Liberación Oromo (OLA) y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Los grupos firmantes acusan a la administración de Abiy Ahmed de ser responsable de genocidios, destrucción masiva y pobreza extrema en el país.

Ads

Las consecuencias de esta unión son significativas, ya que los grupos rebeldes que integran la coalición operan en la mitad de los 12 estados regionales de Etiopía. A pesar de haber mantenido enfrentamientos previos entre sí, los líderes de la alianza sostienen que la necesidad de un frente común contra el gobierno ha superado sus diferencias históricas.

Puede interesarte

"Nuestro objetivo es que las comunidades tengan democracia y ejerzan su derecho a la autodeterminación, que se gobiernen genuinamente a sí mismas", afirmó Abdikadir Addaani Hirmooge, portavoz del Frente Nacional de Liberación de Ogaden.

El gobierno federal, por su parte, mantiene una postura de firmeza. Ante las consultas sobre la estabilidad del país, el primer ministro ha manifestado en reiteradas ocasiones su confianza en las capacidades defensivas de las fuerzas nacionales, restando importancia a las amenazas externas o internas que buscan alterar la soberanía del Estado.

Ads

Fuente: BBC

Ads