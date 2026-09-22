La decisión, que permite que las licitaciones se prorrogen por 2 años más una vez cumplidos los 5 años iniciales, alcanza a empresas vinculadas a proyectos de exploración y desarrollo de hidrocarburos en aguas que rodean al archipiélago. Entre ellas se encuentran las firmas que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion, considerado uno de los emprendimientos energéticos más importantes de la zona.

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La medida británica se conoce en un contexto de creciente confrontación diplomática. En las últimas semanas, el Gobierno argentino anunció una ofensiva judicial y legislativa contra las empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de recursos en las islas sin autorización de Buenos Aires. Además, impulsa iniciativas para endurecer las sanciones contra quienes participen de esos proyectos.

Desde Londres ratificaron su respaldo a las actividades económicas que se desarrollan en las islas y sostuvieron que las compañías cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades locales. Al mismo tiempo, rechazaron los cuestionamientos formulados por la Argentina y defendieron la continuidad de los proyectos energéticos en el área.

Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña afirmó: “estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”,

La extensión de las licencias llega en un momento en que el Gobierno de Javier Milei busca reforzar el reclamo argentino sobre las islas y promover nuevas herramientas legales para sancionar a las empresas que operen en la zona.

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