Mientras se celebra la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en New York, lugar donde se reúnen diferentes presidentes de todo el mundo, los miembros del flamante Escudo de las Américas realizaron una sesión extraordinaria de esta alianza en la que estuvo presente el presidente argentino, Javier Milei. Y en la que Donald Trump brindó un discurso donde mostró su apoyo a los presidentes de la región, pero advirtió de la necesidad de proteger las riquezas naturales de cada país.

Ads

El Escudo de las Américas, es una alianza geopolítica diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico. Es en este contexto que Trump comenzó su discurso diciendo: “Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante, es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental”.

“Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno", señaló el mandatario. A su vez, fue critico con los gobernantes anteriores de los países de la alianza, ya que los acusó de permitir que partes del Hemisferio Occidental se desestabilicen por el narcotráfico, la migración descontrolada y la injerencia extranjera.

Puede interesarte

En otro pasaje del discurso, Trump destacó la importancia de asegurar las riquezas naturales, que aunque no mencionó a China directamente, la influencia de esta última en la región preocupa mucho al republicano.

“Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda”, señaló.

Ads

“Debemos asegurar el control de nuestros propios oleoductos de energía, elementos de tierras raras y corredores de comercio agrícola. Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas”, agregó.

Puede interesarte

Por último en su discurso le agradeció a los demás mandatarios y mostró su apoyo. “Es un gran honor estar aquí, y solo quiero dejarles saber que los Estados Unidos están con ustedes, y varios lo saben muy bien porque están aquí. He respaldado a algunos de ustedes, y hemos tenido grandes victorias electorales ahora” comentó.

“Todos a los que he respaldado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia, como saben. También tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”, agregó. Esto último en relación a la victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025.

Ads

"Estamos ganando mucho. Así que solo quiero agradecerles a todos por estar aquí”, finalizó Trump en su discurso.