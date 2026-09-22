Durante su intervención en Nueva York, Donald Trump sostuvo que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza y aseguró que su Gobierno está interviniendo para enfrentar distintos conflictos internacionales.

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“Estados Unidos ha vuelto y nuestro país es más fuerte que nunca”, afirmó el mandatario al comenzar su discurso. En ese marco, sostuvo que su gobierno está “modelando el escenario mundial y resolviendo problemas” y cuestionó a quienes, según dijo, hablan de paz sin adoptar medidas concretas.



Uno de los principales ejes de su discurso estuvo centrado en Irán. Trump calificó al país como un histórico patrocinador del terrorismo y aseguró que su administración mantiene una posición firme frente a Teherán. “Jamás permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, sostuvo el presidente estadounidense, al tiempo que pidió a otros países que se mantengan unidos para incrementar la presión sobre el gobierno iraní.



En uno de los tramos más duros de su intervención, Trump planteó dos escenarios posibles: alcanzar un acuerdo con Irán o avanzar hacia una ofensiva destinada a terminar con la República Islámica. “Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, expresó.



El mandatario también reclamó colaboración internacional contra el gobierno iraní y vinculó una eventual acción conjunta con una posible reducción del precio internacional del petróleo. Trump profundizó sus advertencias al plantear que Estados Unidos podría optar por una ofensiva de gran escala si no se alcanza un entendimiento.



Según expresó durante su discurso, una alternativa sería permitir que Irán se reconstruya y avance hacia un país más fuerte, mientras que la otra consistiría en “aniquilar a la República Islámica” y hacerlo rápidamente. “Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza o generaciones futuras”, afirmó el presidente estadounidense.

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A su vez, Trump sostuvo que considera posible alcanzar un acuerdo con Teherán y señaló que podría producirse después de las elecciones, aunque no brindó mayores precisiones sobre los términos de una eventual negociación.



La intervención de Trump se produjo en la Asamblea General de la ONU atravesada por conflictos internacionales, entre ellos la guerra en Irán, la situación en Gaza y la guerra en Ucrania. La agenda del encuentro también está marcada por las tensiones geopolíticas y el debate sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

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