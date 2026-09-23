El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció hoy la muerte de quien estaba a cargo de las finanzas del grupo islamista Hamás, Muhamad Abu Alwan. El ataque tuvo lugar mientras se dirigía en un auto por el sur de la Franja de Gaza.

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El comunicado se realizó en conjunto al ministro de defensa israelí, Israel Katz. Y en el mismo, el Netanyahu y Katz felicitaron al ejército y al departamento de inteligencia interior (Shin Bet) por "la operación precisa y la acción contundente".

"No permitiremos que Hamás recupere su fuerza y ​​no nos detendremos hasta que Hamás deje de existir en Gaza", añade el comunicado.

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Según informó la Cruz Roja palestina, el ataque fue dirigido contra un vehículo que estaba en la calle Al Rashid, al oeste de la gobernación de Jan Yunis, y en él murieron dos personas. Además, se produjeron ocho heridos: cuatro de ellos trasladados al hospital Al Amal y otros cuatro al hospital Naser.

En esta misma semana tuvieron lugar cinco muertes por ataques de Israel. Dos personas murieron el martes producto de un bombardeo a una cafetería en la cuidad de Gaza, y el lunes se contabilizaron otras tres; entre las victimas se encuentran una mujer y un niño de 10 años.

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Si bien existe una tregua vigente desde hace casi un año, las ofensivas de Israel no cesaron, ya que producen ataques con contra objetivos específicos que suele identificar como presuntos miembros de Hamás, pero en los que a menudo también se dan victimas inocentes como mujeres o niños.

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