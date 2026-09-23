Harvey Weinstein, quien fuera alguna vez la persona más poderosa de Hollywood y que durante muchos años estuvo al frente de Miramax y posteriormente de The Weinstein Company, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Manhattan, tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a la ex asistente de producción Miriam Haley, en su apartamento en 2006

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El juez Curtis Farber fijó la pena en medio de los 20 años que pedía la fiscalía, y frente a los 9 que solicitó la defensa del ex productor.

En 2017 las primeras acusaciones contra Weinstein sacudieron a la industria del cine estadounidense. Y esas denuncias por parte de muchas mujeres desencadenaron en el movimiento #MeToo, que rápidamente logró un alcance global.

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La condena al ex productor de 74 años, se dio tras un largo proceso penal que comenzó en 2018, cuando la fiscalía del entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr, lo imputó por delitos sexuales. Dos años después, en marzo de 2020 un jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión

Sin embargo esa primera condena fue anulada por parte por un tribunal de apelaciones de New York, en 2024. Ya que los jueces consideraron que Weinstein no recibió un juicio justo, porque el magistrado de primera instancia había admitido testimonios de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación formal.

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Weinstein ya fue sentenciado a 16 años de prisión, en 2023 en un juzgado de Los Ángeles. Por violación y dos cargos de agresión sexual contra una modelo y actriz italiana identificada durante el juicio como Jane Doe 1, un seudónimo legal para proteger a las victimas.

La pena californiana deberá cumplirse de forma consecutiva a la de Nueva York, lo que significa que Weinstein tendría que terminar primero su condena en ese estado antes de ser trasladado a California.

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