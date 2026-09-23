El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la posición histórica de su país respecto de las Islas Malvinas y aseguró que Londres mantendrá una defensa firme de la soberanía británica sobre el archipiélago.

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Durante su intervención en el máximo foro internacional, el jefe de gobierno británico sostuvo que el Reino Unido continuará respaldando el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro político y reafirmó el compromiso de su administración con el territorio.

“Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluido donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland”, manifestó el primer ministro del Reino Unido.

Las palabras de Burnham llegan semanas después de que el Gobierno argentino intensificara su reclamo soberano sobre las islas y anunciara medidas destinadas a reforzar la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Entre ellas, se destacan iniciativas para endurecer sanciones contra empresas que desarrollen actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en la zona sin autorización argentina.

La disputa por las Islas Malvinas continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambos países. Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras que el Reino Unido mantiene el control efectivo de las islas y defiende el principio de autodeterminación de los habitantes locales.

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En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas reiteró en distintas oportunidades el llamado a que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía. La posición argentina cuenta con respaldo de diversos organismos internacionales y regionales que promueven el diálogo entre ambas partes.

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