La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que el gobierno iraní respondiera con dureza a las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Teherán advirtieron que sus Fuerzas Armadas están “plenamente preparadas para infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles” en caso de una nueva agresión.

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El pronunciamiento fue emitido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes pocas horas después de la intervención de Trump en la ONU. Según difundieron medios estatales iraníes, las autoridades militares aseguraron que cuentan con capacidad para responder de manera contundente ante cualquier ataque y remarcaron que sus fuerzas se encuentran en estado de preparación permanente.

La reacción de Irán llegó después de que el presidente estadounidense endureciera su discurso sobre el conflicto que mantiene con la República Islámica. Durante su exposición en Nueva York, Trump planteó la posibilidad de intensificar las acciones contra Teherán si no se alcanza un acuerdo que permita poner fin a la guerra que ya se extiende desde hace varios meses.

En su comunicado, el alto mando militar iraní acusó a Washington de buscar justificar acciones agresivas y generar inestabilidad en la región. Además, calificó las declaraciones del presidente estadounidense como una herramienta de propaganda destinada al consumo político interno.

Las palabras de ambas partes reflejan el creciente deterioro de las relaciones bilaterales y alimentan la preocupación de la comunidad internacional por una eventual profundización del conflicto en Medio Oriente.

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