Lo confirmó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien destacó que los comicios se desarrollarán con observación internacional y bajo un esquema que buscará garantizar la transparencia electoral.

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Según informó Rodríguez, la votación se realizará en los próximos meses y permitirá la participación de fuerzas oficialistas y opositoras. ¨Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país", manifestó Rodriguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La convocatoria forma parte de una serie de medidas impulsadas por las autoridades venezolanas en el marco del proceso de reorganización institucional que atraviesa el país desde comienzos de este año.

Durante el anuncio, la mandataria sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una etapa de normalización política y fortalecer la legitimidad de las instituciones mediante el voto popular. En ese sentido, remarcó que se buscará garantizar condiciones para que los distintos espacios puedan presentar candidatos y desarrollar sus campañas electorales. "La democracia no se mide por la existencia de elecciones, se mide por la calidad de la competencia", agregó.

La convocatoria electoral se produce en un contexto de cambios políticos y económicos en Venezuela, donde el gobierno mantiene conversaciones con organismos internacionales y distintos actores extranjeros para impulsar la recuperación económica y el acceso a financiamiento.

El anuncio también generó repercusiones entre dirigentes políticos y organizaciones internacionales, que siguen de cerca la evolución del proceso electoral. Diversos sectores consideran que los próximos comicios serán determinantes para el futuro institucional del país y para la consolidación de los mecanismos democráticos en Venezuela.

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En las próximas semanas se espera que las autoridades electorales den a conocer el cronograma completo, los requisitos para la inscripción de candidaturas y los detalles operativos de una elección que concentrará la atención de la región y de la comunidad internacional.

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