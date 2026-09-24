La canción fue elegida a través de un concurso nacional impulsado por la Iglesia y busca convertirse en un símbolo de unidad y participación de los fieles durante la llegada del Sumo Pontífice.

Ads

La composición fue creada por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes resultaron ganadores de la convocatoria lanzada en agosto. La iniciativa reunió propuestas de distintos puntos del país con el objetivo de contar con una pieza musical representativa para uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en Argentina.

Desde la Iglesia destacaron que la canción busca transmitir un mensaje de esperanza, encuentro y fraternidad, en sintonía con el espíritu pastoral que caracteriza al pontífice. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y será difundido en parroquias, comunidades y actividades preparatorias de cara a la visita papal.

La llegada de León XIV genera una gran expectativa entre los fieles argentinos. Según el itinerario confirmado por el Vaticano, el Papa visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá a Uruguay y Perú.

La presentación de la canción forma parte de los preparativos que la Iglesia argentina viene desarrollando para recibir al pontífice, con actividades religiosas, culturales y organizativas que se intensificarán en las próximas semanas. El objetivo es que la visita se convierta en una celebración de alcance federal y una oportunidad para fortalecer el mensaje de fe y encuentro en todo el país.

Ads

Ads