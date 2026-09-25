El Papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial durante su visita a la sede de la Unesco. Sostuvo que las nuevas tecnologías deben estar al servicio de la humanidad y no convertirse en herramientas de dominación o desigualdad.

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El pontífice destacó que los sistemas de IA pueden procesar y relacionar grandes cantidades de datos, pero no pueden responder preguntas sobre el sentido de la vida humana.

Además, alertó sobre el peligro de valorar a las personas únicamente por su productividad y pidió especial protección para niños, jóvenes, adultos mayores, migrantes y otros sectores vulnerables.

León XIV también vinculó el avance tecnológico con los desafíos de la educación, la comunicación, la guerra y la crisis ambiental, y reclamó mayor cooperación internacional para garantizar que la innovación respete la dignidad humana.

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