El colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, conformado por Madres Buscadoras, recopila desde 2021 información sobre diferentes hallazgos de restos humanos en un predio de Zacapu, Michoacán. De acuerdo con la información difundida por la organización, en el lugar habría funcionado presuntamente un sitio de exterminio vinculado con actividades del crimen organizado.

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El caso, documentado durante los últimos cinco años, incluso llegó al Senado de la República, aunque hasta ahora no se informó de una conclusión oficial por parte de las autoridades.

El primer descubrimiento de los dientes de leche se dio en 2023, cuando se recolectaron alrededor de 1.600. Según sostiene Margarita López, dirigente del colectivo, pertenecerían a unos 80 niños, los cuales habrían sido cremados en una fosa clandestina en el municipio de Zacapu, Michoacán. “Lo más seguro es que estos niños fueron víctimas de explotación sexual, de tráfico de órganos o pornografía”, sostuvo en su hipótesis.

Las búsquedas en esa zona comenzaron en en 2021, cuando se percataron de humo blanco que salía desde un cerro cercano a un basurero. Al revisar el terreno, recuperaron un diente que personal pericial habría identificado como una pieza dental infantil, desde ese momento comenzaron las búsquedas allí, aunque la localización de dientes de leche ha sido de manera progresiva.

“Decimos que pueden oscilar entre los dos años y seis años de edad, porque es cuando los niños tienen sus dientecitos de leche; a los siete años, ya empiezan a salir los dientitos normales”, comentó la dirigente.

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El caso llegó a la Cámara de Senadores, en ese momento la senadora Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio en memoria de las presuntas víctimas infantiles. Además, solicitó a las autoridades de Michoacán que esclarezcan los hechos.

Por su parte la Fiscalía General de la República informó que mantendrá mesas abiertas de trabajo junto con el colectivo Madres Buscadoras para dar seguimiento a las denuncias relacionadas al caso.

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