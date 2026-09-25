Por primera vez en Estados Unidos, TikTok afrontará un juicio en el estado de Alabama por causar daños en la salud mental de adolescentes, al diseñar una plataforma deliberadamente adictiva. El juicio comenzará el próximo lunes 28 de septiembre en Montgomery, Alabama.

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El fiscal general del Estado, Steve Marshall, presentó la denuncia contra la aplicación y su empresa desarrolladora, ByteDance por engañar a sus usuarios sobre las medidas de seguridad de la aplicación. El proceso judicial se espera que dure entre dos y tres semanas, donde en este se podría llegar a revelar detalles internos acerca del funcionamiento de TikTok, datos los cuales la empresa no ha revelado al público.

El juicio abordará dos acusaciones, por un lado el Estado sostiene que TikTok diseñó su plataforma para generar adicción en los adolescentes, mediante videos infinitos y un algoritmo que lleva los jóvenes a contenidos extremos, como violencia y autolesiones. Alabama vincula esta situación con el aumento de las visitas de adolescentes a hospitales por autolesiones.

Por el otro, la demanda acusa a la aplicación de haber presentado de forma engañosa sus límites al contenido sexual y violento para obtener una clasificación apta para adolescentes en las tiendas de aplicaciones de Google, Apple y Microsoft. A su vez, Alabama cuestiona la información de la empresa sobre el posible acceso del gobierno chino a datos de usuarios estadounidenses.

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El Estado también acusa a TikTok de atrapar a los adolescentes en “burbujas de filtro”, en las cuales el algoritmo detecta qué temas capturan su atención y les ofrece contenido cada vez más intenso sobre esos mismos temas, incluidos materiales dañinos.

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Si bien desde la compañía sostienen que la protección de los adolescentes siempre fue prioridad, este juicio es el primero de una serie de diversas demandas estatales que llega a un juicio oral. Ya que otros 27 estados y Washington, D.C., también iniciaron acciones legales contra TikTok.

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