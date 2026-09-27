Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de Sudáfrica.

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El primero se produjo alrededor de las 21.30 en Wedela, al suroeste de Johannesburgo. Según informó la Policía, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas llegaron hasta un bar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque dejó 17 muertos, 13 hombres y cuatro mujeres, y 15 heridos. Antes de escapar en dos vehículos, los agresores ingresaron al establecimiento y robaron celulares a algunos de los clientes.

Unas cuatro horas después, otro grupo armado atacó una tienda en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. El episodio ocurrió después de la 1 de la madrugada y dejó 10 muertos y 11 heridos.

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Hasta el momento no hubo detenidos. La Policía trabaja para localizar a los responsables e investiga la posible participación de un grupo de hombres que ya fue identificado.

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Los ataques se produjeron apenas cinco días después de otro tiroteo registrado cerca de Durban, donde 11 personas murieron durante una fiesta, entre ellas una mujer embarazada. Tampoco hubo detenidos por ese episodio.

La sucesión de hechos volvió a poner el foco sobre la violencia armada en Sudáfrica. En marzo, el presidente Cyril Ramaphosa ordenó el despliegue de soldados durante un año en las zonas más afectadas por el crimen, entre ellas sectores de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

Fuente: TN

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