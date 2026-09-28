Cinco hombres de nacionalidad británica, de entre 23 y 25 años y domiciliados en Londres, fueron detenidos en las inmediaciones de la base aérea RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra.

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El operativo se desplegó en la madrugada del domingo luego de que una agricultora local alertara al 999 sobre la presencia de tres camionetas sospechosas y hombres encapuchados desplazándose hacia la unidad militar, utilizada por las fuerzas estadounidenses para desplegar bombardeos estratégicos.

Si bien las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, que abarcan un posible sabotaje ruso o un complot islamista, fuentes cercanas al caso señalaron que la hipótesis con mayor fuerza apunta a una vinculación con Irán.

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Semanas atrás, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó a dicha base como un "objetivo legítimo" ante las operaciones militares autorizadas por el Gobierno británico en la región. En tanto, la embajada iraní desmintió categóricamente cualquier participación en el hecho.

Tras las detenciones, la policía británica montó un cordón de seguridad de 400 metros alrededor del perímetro, evacuó a más de 85 familias y desplegó un robot de desactivación de explosivos para inspeccionar los vehículos incautados. Frente al incidente, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la región y ordenó reforzar la custodia en sus instalaciones militares y diplomáticas.

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