A una semana de realizarse las elecciones en Brasil el próximo 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, actual senador y principal candidato de la oposición desafió al otro máximo candidato y actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, a un debate televisado que podría llegar a realizarse el jueves, tres días antes de la elección.

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El candidato del Partido Liberal, confirmó su asistencia al debate organizado por Globo, la cadena de televisión con mayor audiencia del país, mientras se encontraba en un mitin en el estado de Goiás. Y además afirmó: "Mi único adversario en esta campaña es Lula y es con él que quiero debatir, para desenmascarar a ese mentiroso y asesino de la esperanza de Brasil".

“Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él”, comentó. Y aseguró: "Lula ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo".

En caso de que ambos se presenten, sería la primera vez que los dos máximos aspirantes a la presidencia de Brasil mantengan un debate televisado. Ya que existieron otros debates, aunque con los candidatos de menor renombre que apenas superan el 5% de intención de voto.

Bolsonaro y Lula se encuentran en un empate técnico, Lula con el 40% y Bolsonaro con el 36% en los respecta a la primera vuelta. Mismo escenario ocurre en la segunda vuelta aunque con menor diferencia en los porcentajes, ya que en esta elección prevista para el 25 de octubre en caso de ser necesaria, el líder progresista tiene el 47 % de la intención de voto contra el 45 % de su principal rival.

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