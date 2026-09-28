SpaceX logró este lunes un hito clave en el desarrollo de su programa espacial: la nave Starship alcanzó la órbita terrestre por primera vez durante su vuelo de prueba número 14. El megacohete de 123 metros de altura y 33 motores en su primera etapa despegó a las 7:46 hora de Texas desde las instalaciones de Starbase en Brownsville.

Ads

Pese a que durante el ascenso se registró el apagado imprevisto de uno de los tres motores Raptor diseñados para operar en el vacío, los controladores de la misión confirmaron que los motores de nivel del mar permitieron concretar la maniobra de inserción orbital.

Puede interesarte

El vuelo contempla la misión más extensa realizada hasta el momento por el vehículo espacial, con una duración aproximada de 10 horas y seis vueltas a la Tierra a 275 kilómetros de altitud, antes de un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Asimismo, la nave comenzó el despliegue de su carga útil, compuesta por 26 satélites Starlink V3 de nueva generación.

Por su parte, la primera etapa del sistema, el propulsor Super Heavy, completó la separación de etapas y realizó un descenso controlado hacia una zona de amerizaje en el Golfo de México, permitiendo a los ingenieros probar modificaciones en el sistema de filtrado y encendido de sus motores.

Fuente: Infobae

Ads

Ads