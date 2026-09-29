La decisión se produjo después de varios días de protestas y acampadas en distintas ciudades del país, impulsadas por organizaciones de inquilinos que reclaman mayores garantías frente a los aumentos de los alquileres y los desalojos. El “Decreto Maricarmen”, fue anunciado por Monica García (ministra de Sanidad de España). El viernes deberá ser debatido y votado en el Congreso.

Ads



El Gobierno español acordó dividir el paquete de vivienda en dos decretos ley. Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación de la protección frente a los desalojos hasta 2030, además de cambios en los contratos de alquiler y nuevas regulaciones para los alquileres temporales y por habitaciones.

El Gobierno también contempla limitar hasta 2028 la compra de viviendas por parte de los denominados fondos buitre y extender determinados contratos de alquiler vigentes hasta finales de ese año.



Uno de los decretos incluye además medidas fiscales y cambios vinculados al mercado de alquiler turístico. El segundo se concentra en la prórroga automática de los contratos, una medida que había sido reclamada por Sumar.



El desalojo de Maricarmen Abascal se convirtió en el símbolo de las movilizaciones por la vivienda. La mujer, de 87 años, había vivido durante más de 70 años en el mismo departamento de Madrid y fue desalojada después de que la propiedad pasara a manos de una nueva empresa. El episodio provocó protestas y acampadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y otras ciudades españolas. Tras las movilizaciones, se alcanzó un acuerdo para que la mujer pueda regresar a su vivienda bajo nuevas condiciones de alquiler.



Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros no quedarán vigentes de manera definitiva sin pasar por el Congreso de los Diputados. El Gobierno convocó un pleno extraordinario para este viernes con el objetivo de buscar la convalidación de los decretos.

Ads

Ads