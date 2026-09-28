El miedo, las sospechas y el misterio crece en Sudáfrica, ya que el cuerpo de una mujer fue descubierto en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado los restos de otras mujeres desde julio. Y con el que ya se contabilizan 11 muertes, las autoridades sospechan que se trate de un asesino en serie o de un grupo.

Ads

El cuerpo fue descubierto en Springs, que forma parte del municipio de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo, declaró la policía sudafricana este lunes.

Las investigaciones comenzaron luego de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de 3 mujeres a una distancia de 7 kilómetros entré sí, todos dentro del ya mencionado municipio. A lo que se suma el descubrimiento de seis cuerpos este mes, que alimentan las sospechas de que se trate de un asesino en serie o de varios.

Cabe señalar que este nuevo descubrimiento se produce tan solo un día después del hallazgo del cuerpo de otra mujer en Tambisa, también dentro de Ekurhuleni, que parecía haber sido asesinada violentamente. Aunque las autoridades brindaron pocos detalles de la victima.

En relación a este asesinato, se detuvo a un sospechoso de 36 años y deberá presentarse a testificar el martes ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa.

Ads

El alegato detrás de esta detención, es que el sospechoso tras cometer el hecho huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer.

A su vez, otras dos mujeres se presentaron a testificar por los hechos ocurridos, aunque todavía no existe un sospechoso claro. Este caso ha generado una gran indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de feminicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

Puede interesarte

Ads