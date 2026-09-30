Un vuelo de la compañía Flydubai que se dirigía desde Dubái hacia Tel Aviv terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que, según las autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñalara a su colega e intentara tomar el control de la aeronave.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que “todos los indicios” apuntan a que el piloto habría intentado estrellar el avión con sus pasajeros a bordo. El vuelo FZ1073 transportaba alrededor de 180 personas, en su mayoría israelíes.



“Esta mañana hubo un incidente de seguridad extremadamente grave”, señaló Netanyahu en un mensaje difundido por su oficina. Según su relato, cuando la aeronave se aproximaba a Israel, uno de los pilotos atacó con un arma blanca al otro y posteriormente habría intentado provocar la caída del avión.



De acuerdo con la reconstrucción difundida por las autoridades israelíes y testimonios de pasajeros, la situación comenzó con una pelea dentro de la cabina de mando. El avión emitió señales de emergencia y posteriormente sufrió un brusco descenso.



Netanyahu relató que un pasajero israelí le contó que la aeronave entró en picada y que, junto con un integrante de la tripulación, logró ingresar a la cabina. Allí habrían reducido al piloto que protagonizó el ataque y permitido que otros tripulantes recuperaran el control del avión.



Los datos de seguimiento del vuelo muestran que el Boeing 737 MAX 8 realizó un descenso abrupto durante el trayecto. Según Flightradar24, el avión pasó de unos 10.000 metros de altura a aproximadamente 5.000 metros en un período muy breve antes de modificar su trayectoria y dirigirse hacia Arabia Saudita.

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La aeronave terminó aterrizando de manera segura en el aeropuerto de Tabuk. Flydubai confirmó que el vuelo había sufrido un “incidente” y señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo, mientras sus equipos trabajaban junto con las autoridades correspondientes.



El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un “intento de atentado terrorista yihadista” y sostuvo que la intervención de pasajeros y tripulantes evitó una tragedia mayor. Sin embargo, las investigaciones continúan y distintas hipótesis fueron mencionadas durante las primeras horas posteriores al incidente.



Netanyahu, por su parte, destacó la actuación de los pasajeros y tripulantes que intervinieron durante la emergencia y afirmó que su accionar permitió evitar una tragedia de grandes dimensiones.

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