Seis directivos de empresas de inteligencia artificial firmaron con Donald Trump un acuerdo de autorregulación en la Casa Blanca. Lo hicieron el martes, tras una reunión a puertas cerradas, según informó la BBC.

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Firmaron Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (SpaceX) y Jensen Huang (Nvidia). Trump publicó el documento en internet y lo calificó de "moralmente vinculante". Dijo que funciona "casi como una constitución".

El texto establece que cada compañía responde por la seguridad de su tecnología. También se comprometen a aplicar salvaguardas para que los modelos funcionen como se espera y a detectar y corregir fallas con rapidez. Además, trabajarán con auditores independientes.

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Trump anunció que creará un consejo para supervisar la seguridad de estas herramientas. No dijo quiénes lo integrarán.

El lunes, OpenAI canceló el lanzamiento de su nuevo modelo, GPT-6.1 Astra, por preocupaciones de seguridad.

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Trump defendió la expansión de los centros de datos, la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial. Dijo que las empresas harán "contribuciones masivas" a las comunidades donde se instalen.

La BBC citó una encuesta de Marist Poll con NPR y PBS News, realizada este mes. Según ese sondeo, el 65 por ciento de los votantes registrados rechaza que se construyan centros de datos en su zona. Las elecciones legislativas de Estados Unidos son en noviembre.

Huang propuso llamarlos "fábricas de superinteligencia" y afirmó que "reindustrializan" el país.

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Una nueva era

Trump también firmó el martes un decreto que ordena a los organismos federales usar los términos SI y Super Intelligence en lugar de inteligencia artificial. Rige para la correspondencia oficial, los sitios web y los informes.

La semana pasada, en la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que la palabra "artificial" hace que la tecnología "suene falsa". Zuckerberg y Musk ya usan el nuevo término.

Fuente: BBC